Пропагандистам рф не вдалося спровокувати полоненого «азовця»

Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову
російські пропагандисти безрезультатно намагалися спровокувати і скомпрометувати полоненого бійця полку «Азов» Владислава Дутчака. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Телеграмі.
\Українець Владислав Дутчак («Доцент»), якого евакуювали разом із іншими військовослужбовцями гарнізону Маріуполя, впевнено та незламно відповів на провокаційні запитання пропагандиста російської федерації. Зокрема Дутчак спростував причетність «Азову» до масових поховань у Маріуполі.
Крім цього, російський пропагандист запитав в українця, хто для нього жителі так званих «л/днр».
Нагадаємо, понад 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками меткомбінату «Азовсталь», яка тривала кілька днів.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер