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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Пропагандистам рф не вдалося спровокувати полоненого «азовця»

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 272

Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову

російські пропагандисти безрезультатно намагалися спровокувати і скомпрометувати полоненого бійця полку «Азов» Владислава Дутчака. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Телеграмі.

\Українець Владислав Дутчак («Доцент»), якого евакуювали разом із іншими військовослужбовцями гарнізону Маріуполя, впевнено та незламно відповів на провокаційні запитання пропагандиста російської федерації. Зокрема Дутчак спростував причетність «Азову» до масових поховань у Маріуполі.

Крім цього, російський пропагандист запитав в українця, хто для нього жителі так званих «л/днр».

- Українці. Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах, але це українці такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову, – заявив у відповідь Дутчак.

Нагадаємо, понад 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками меткомбінату «Азовсталь», яка тривала кілька днів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Азов
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