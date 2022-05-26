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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Примусова паспортизація громадян України на тимчасово окупованих територіях це злочин – Мінінтеграції

Сьогодні, 21:36 Переглядів: 136

 

Це порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави

У зв’язку з оприлюдненням указу президента російської федерації про спрощення порядку отримання громадянства цієї країни мешканцями Запорізької та Херсонської областей, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило на своєму сайті відповідну заяву.

- Примусова паспортизація громадян України в Криму, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також намагання втілити це на Херсонщині та Запоріжжі, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань росії як держави-окупанта відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Указ президента російської федерації – це черговий незаконний акт та неприхований примус мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей до набуття громадянства цієї країни. Він вкотре доводить справжню злочинну мету нападу росії на Україну – це загарбання наших територій для їх подальшої інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле.

Цей указ не матиме жодних правових наслідків. Оскільки міжнародне співтовариство та міжнародне право дадуть належну оцінку зухвалим діям, масштаби яких не повторювалися ще з часів Другої світової війни.

Примусова паспортизація українців на Херсонщині та Запоріжжі має стати незаперечним приводом для введення проти росії чергових пакетів санкцій від Європейського Союзу та інших країн світового співтовариства.

Наші міжнародні партнери мають прискорити прийняття рішень про подальше надання Україні озброєння, здатного захистити нашу територію від країни-агресора. Подальше зволікання вартуватиме життів наших громадян та заохочуватиме військово-політичне керівництво росії до подальших злочинів проти України та Європи в цілому, – зазначили у відомстві.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна паспорт
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