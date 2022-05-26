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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Міністерство оборони досягло безперервного забезпечення ЗСУ - Ганна Маляр

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 291

 

Протягом доби на облік буде поставлено ще понад 7 000 бронежилетів

За період 17–24 травня на забезпечення підрозділів Збройних Сил України надійшло більше 19 тисяч бронежилетів, 12 тисяч шоломів, 9 тисяч пар взуття та 19 тисяч комплектів форми. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

- Протягом доби на облік буде поставлено ще понад 7 тисяч бронежилетів, - додала Ганна Маляр.

За її словами, здійснюється створення відповідного резерву (щонайменше на дві бригади), який буде в розпорядженні ЗС України.

- Нині у резерві такі запаси є. Особлива увага приділяється забезпеченню військовослужбовців формою одягу. Ми активно співпрацюємо з українськими виробниками, які гарантують якість та вчасне виконання поставок. На жаль, у зв’язку з війною ми стикаємося з певними проблемами в цьому процесі. І це не тільки проблеми виробничих потужностей, але, на жаль, і відсутності робочої сили. Багато людей вимушено покинули країну, відповідно виробники говорять про відсутність робочого персоналу, у нашій ситуації швачок, - підкреслила заступник Міністра оборони України.

Для забезпечення проживання в польових умовах укладено низку контрактів на постачання тисячі наметів різних типів. Під час вибору постачальників МОУ ретельно ставиться до вимог якості.

- Прямо зараз розвантажується поставка на 480 палаток і відразу за нею буде поставка ще на 320 штук. Міністерство оборони досягло безперервного постачання, як це потребують сьогодні ЗСУ, - підкреслила Ганна Маляр.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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