Троє хлопчиків 2 та 3 років, яких зґвалтували рашисти на Херсонщині, померли

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 947

Днями на телефонну лінію психологічної допомоги уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової звернулися люди з Олександрівки Херсонської області, які надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства. Про це омбудсменка написала у фейсбуці.

Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами. Дівчинку 6 місяців росіяни ґвалтували чайною ложкою.

Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, решта по двоє ґвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.

Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла.

рф використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни, систематично, повсюдно і з вражаючої жорстокістю. Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.