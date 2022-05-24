Троє хлопчиків 2 та 3 років, яких зґвалтували рашисти на Херсонщині, померли

Днями на телефонну лінію психологічної допомоги уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової звернулися люди з Олександрівки Херсонської області, які надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства. Про це омбудсменка написала у фейсбуці.
Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами. Дівчинку 6 місяців росіяни ґвалтували чайною ложкою.
Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, решта по двоє ґвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.
Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла.
рф використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни, систематично, повсюдно і з вражаючої жорстокістю. Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер