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Орки пішли у наступ під Слов'янськом, але через втрати відступили

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 337

 

За добу ЗСУ знищили БпЛА типу «Орлан-10», ворожий літак Су-25 та чотири ворожі крилаті ракети

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 23 травня. Розпочалась 89 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території нашої держави. Збільшив інтенсивність застосування авіації, щоб знищити критичну інфраструктуру населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.

На Волинському та Поліському напрямках збройні сили республіки білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з республіки білорусь залишилась.

На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Слобожанському напрямку ворог силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту веде бойові дії з метою утримати зайняті раніше рубежі на Харківському напрямку. Посилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.

Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів ворог готується до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій в районі Довгенького. Цей наступ відбили підрозділи Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку Сєвєродонецька. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не має.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

На Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.

За результатами втрат в ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили одинадцять атак ворога, знищили шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оброни на зазначених напрямках збили один БпЛА типу «Орлан-10» та ворожий літак Су-25.

Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна російські окупанти ЗСУ
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