На Чернігівщині чоловік зумів вибратись із могили після розстрілу

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 0

До свого села Микола Куліченко пройшов пішки 40 км. Лікарі обстежили його вже після деокупації та виявили переломи двох ребер

Окупанти взяли Миколу Куліченка та його братів у полон на Чернігівщині. Росіяни знайшли форму ЗСУ молодшого брата Євгена, дідові медалі і почали катувати чоловіків.

Хлопцям зав’язали очі, кинули у військову машину та вивезли з села. Їх тримали в приміщенні пилорами в селі Вишневе протягом трьох днів, а потім повели на розстріл.

Куля пройшла щоки Миколи наскрізь і не пошкодила життєво важливих органів. Він вижив і зміг вибратися з могили. Оминаючи російський блокпост, пішов до найближчого села. Там його прихистила місцева жителька Валентина Петрівна.

До свого села Микола Куліченко пройшов пішки 40 км. Лікарі обстежили його вже після деокупації та виявили переломи двох ребер.

18 березня до братів у будинок зайшли росіяни з обшуком, знайшли форму ЗСУ молодшого брата Євгена та дідові медалі. Зі слів Миколи це і стало причиною майбутніх катувань та розстрілу. Про це журналістам Суспільного розповів чоловік.

Євгена вивели на вулицю, поставили на коліна та почали бити дубинкою, яку він сам і зробив.

Брат Євген

Хлопцям зав’язали очі, кинули у військову машину та вивезли з села.

Микола згадує, як росіяни вели його з братами зі зв’язаними очима до приміщення. Пізніше стало зрозуміло – людей на допити звозили у село Вишневе на територію пилорами.

Двом його братам і йому росіяни вирили могилу. Усім трьом зв'язали руки, ноги та очі та вистрелили в голову, потім прикидали землею. Микола вижив і зміг вибратися звідти.

- Я тут, поруч старший брат, а трохи далі, менший. І його першого застрелили. Вкинули в яму, а потім Діму застрелили, але не вкидали в яму. А потім, як в мене вистрелили, мене ще і ногою штовхнули. Я впав, на верх старшого, - розповів чоловік. - Хлопок — і потекла в мене кров по тілу. Ось вхід, а ось вихід, — показав чоловік.

Куля пройшла через щоку навиліт і не зачепила життєво важливих органів.

Попри зв'язані ноги та руки Микола вибрався з могили. Пішов пішки до найближчого села і минув російський блокпост. Там його прихистила жителька одного села Валентина Петрівна.

- Я побачила, що він побитий, синій, у землі. Я запросила його до хати, щоб він умився, поснідав. Зібрала його трохи на дорогу і він пішов. Ми коли зустрічаємось, завжди обіймаємось. Він став нам, як рідний.

До свого села Микола Куліченко пройшов пішки – 40 кілометрів. Лікарі його обстежили вже після деокупації. Виявили два зламаних ребра.

Оперативно-слідча група виїхала на місце поховання після деокупації населеного пункту. Прокурор підтвердив інформацію, що очі, руки та ноги братів були зв'язані. Попередній огляд тіла показав, що було вогнепальне поранення в голову.

- У діях невстановлених осіб із числа військовослужбовців Російської Федерації на даний момент вбачають ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме – порушення законів та звичаїв війни в частині жорстокого поводження із заручниками, цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, – розповів Сергій Хамайко.

Встановлювати особи російських військових будуть підрозділи СБУ.