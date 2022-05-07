З'явилося відео, як біля острова Зміїний ЗСУ знищили десантний катер рашистів

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 622

Сьогодні, 7 травня, під час спроби доставити на острів Зміїний зенітно-ракетний комплекс «ТОР», ударом з повітря ЗСУ знищили великий десантний катер на повітряній подушці типу «Серна». Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Перед цим на острові Зміїний, також ударом з повітря, розтрощили ще один зенітно-ракетний комплекс типу ТОР.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив дані про втрати окупантів за час вторгнення в Україну: