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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

З'явилося відео, як біля острова Зміїний ЗСУ знищили десантний катер рашистів

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 622

 

В Україні ліквідували вже 25 100 російських солдатів

Сьогодні, 7 травня, під час спроби доставити на острів Зміїний зенітно-ракетний комплекс «ТОР», ударом з повітря ЗСУ знищили великий десантний катер на повітряній подушці типу «Серна». Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Перед цим на острові Зміїний, також ударом з повітря, розтрощили ще один зенітно-ракетний комплекс типу ТОР.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив дані про втрати окупантів за час вторгнення в Україну:

  • особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1122 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,
  • артилерійських систем – 509 (+7) од,
  • РСЗВ - 172 (+1) од,
  • засоби ППО - 84 (+1) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,
  • кораблі/катери - 11 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17),
  • спеціальна техніка - 38 (+0),
  • крилаті ракети - 90 (+0).
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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Оперативне командування «Південь»

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Теги: втрати Росія війна катер острів Зміїний
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