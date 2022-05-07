З'явилося відео, як біля острова Зміїний ЗСУ знищили десантний катер рашистів
Сьогодні, 13:30Переглядів: 622
В Україні ліквідували вже 25 100 російських солдатів
Сьогодні, 7 травня, під час спроби доставити на острів Зміїний зенітно-ракетний комплекс «ТОР», ударом з повітря ЗСУ знищили великий десантний катер на повітряній подушці типу «Серна». Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Перед цим на острові Зміїний, також ударом з повітря, розтрощили ще один зенітно-ракетний комплекс типу ТОР.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив дані про втрати окупантів за час вторгнення в Україну:
особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1122 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,
артилерійських систем – 509 (+7) од,
РСЗВ - 172 (+1) од,
засоби ППО - 84 (+1) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,