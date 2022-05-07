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Надзвичайні новини, Полтавщина

28-річний миргородець вистрілив з пістолета у 20-річного хлопця

Сьогодні, 12:54 Переглядів: 665

 

Постраждалого з вогнепальним пораненням забрала карета «швидкої»

28-річний миргородець вистрілив з пістолета у 20-річного хлопця. Як сповістив Миргородський райвідділ поліції, інформація про конфлікт із застосуванням зброї на одній з вулиць курортного міста Миргорода надійшла на номер «102» 6 травня близько 20.00. За вказаною у повідомленні адресою прибула слідчо-оперативна група поліції, оперативні працівники та спеціалісти-криміналісти.

Постраждалого з вогнепальним пораненням каретою «швидкої» ушпиталили до міської лікарні. На підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України слідчі поліції на місці події затримали 28-річного стрілка. Пістолет, з якого він стріляв, вилучили та направили на криміналістичне дослідження.

Слідчі поліції готують 28-річному чоловіку підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження (частина 1 статті 121 Кримінального кодексу України) та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Розпочалося досудове розслідування, мотиви злочину встановлюються. Санкція кримінальної статті передбачає покарання строком від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Миргород стрілянина пістолет
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