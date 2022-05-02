Наші воїни за тиждень «накрошили» 6 літаків, 32 БПЛА, 45 танків, 43 артсистеми, 2 крилаті ракети та 149 ББМ ворога

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 62

Котики, так тримати!

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Упродовж минулої доби, 1 травня, військовослужбовці успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Повідомляє пресслужба Об’єднаних сил. Зокрема українські захисники знищили 2 танка, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів. Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога. Підрозділаи ППО збили 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

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