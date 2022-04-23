На Полтавщині знайшли тіла двох чоловіків, одного з них вбило струмом

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22 квітня до Полтавського районного управління поліції надійшли два повідомлення про те, що люди знайшли мертвими двох чоловіків у різних районах Полтавщини. Про це інформує відділ комунікації поліції.

На Карлівщині виявили тіло 74-річного місцевого чоловіка, якого вразило електричним струмом на залізничному мосту біля водойми. За попередньою інформацією, загиблий перед смертю рибалив.

Тіло іншого чоловіка віком 61 рік знайшли в лісі, поблизу одного із сіл Полтавського району. Поруч з ним знаходилась ручна пилка.

В обох випадках зовнішніх ознак насильницької смерті не було. Обставини та причини смерті обох чоловіків з'ясовують слідчі поліції.