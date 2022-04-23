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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині знайшли тіла двох чоловіків, одного з них вбило струмом

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 946

Тіла виявили у різних районах області

22 квітня до Полтавського районного управління поліції надійшли два повідомлення про те, що люди знайшли мертвими двох чоловіків у різних районах Полтавщини. Про це інформує відділ комунікації поліції.

На Карлівщині виявили тіло 74-річного місцевого чоловіка, якого вразило електричним струмом на залізничному мосту біля водойми. За попередньою інформацією, загиблий перед смертю рибалив.

Тіло іншого чоловіка віком 61 рік знайшли в лісі, поблизу одного із сіл Полтавського району. Поруч з ним знаходилась ручна пилка.  

В обох випадках зовнішніх ознак насильницької смерті не було. Обставини та причини смерті обох чоловіків з'ясовують слідчі поліції.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: тіло ліс удар струмом рибалка
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