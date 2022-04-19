ППО в дії: на Донбасі збили винищувач Су-30 та чотири БПЛА

Сьогодні, 05:32 Переглядів: 245

Підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10». Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання ОС успішно відбили 7 атак ворога, який поніс втрати. Також українські захисники знищили 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет противника разом з розрахунком.

У штабі зазначають, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.