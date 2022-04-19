ЗСУ відбили штурм окупантів на півдні України

Сьогодні, 05:05 Переглядів: 97

Годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Зазначається, що українські бійці знищили 28 окупантів та п'ять одиниць техніки РФ, серед яких броньована, інженерна, Автомобільна та БПЛА.

- У Миколаївській області актуальними залишаються загрози ракетних і артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей, - йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що в Херсонській області ворог продовжує психологічний тиск та брудну пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється та намагається завдавати артилерійсько-мінометні удари по позиціях ЗСУ та по населених пунктах з мирним населенням.