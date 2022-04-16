Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 10.36

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 734

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

16 квітня о 9.54 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Не панікуйте та слідуйте в укриття! Відбій о 10.36.

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ Підтримати

Поділитись новиною



