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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українці «пригощають» росіян отруйними пиріжками та алголем

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 160

 

Ласкаво просимо до пекла!

Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України. 

За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) «пригостили» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. У результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється.

Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

Російське командування списує ці випадки на так звані «не бойові втрати».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти
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