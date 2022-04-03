Українці «пригощають» росіян отруйними пиріжками та алголем

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Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) «пригостили» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. У результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється.

Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

Російське командування списує ці випадки на так звані «не бойові втрати».