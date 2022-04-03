Українці «пригощають» росіян отруйними пиріжками та алголем

Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.
За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) «пригостили» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. У результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється.
Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.
Російське командування списує ці випадки на так звані «не бойові втрати».
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер