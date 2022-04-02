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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

ЗСУ на сході України за день знищили майже 300 рашистів, 6 танків та понад 20 БТРів

Сьогодні, 04:31 Переглядів: 99

Збили кілька безпілотників

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил упродовж поточної доби успішно відбили 9 атак ворога. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ООС.

- Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українські захисники завдали втрат російським загарбникам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» упродовж дня українські захисники відбили 6 атак російських терористичних військ, знищили 6 танків, 22 БТРи та іншу техніку і зброю. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОТУ «Схід».

- Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» з ночі точилися важкі бої. Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках, здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українські воїни знищили:

  • особового складу – до 280;
  • танків – 6;
  • БТР – 22;
  • БМП – 19;
  • артилерійських систем, мінометів – 6;
  • РСЗВ – 2;
  • АТ – 14;
  • БПЛА – 3.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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