ЗСУ на сході України за день знищили майже 300 рашистів, 6 танків та понад 20 БТРів

Збили кілька безпілотників
Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил упродовж поточної доби успішно відбили 9 атак ворога. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ООС.
Як зазначається, українські захисники завдали втрат російським загарбникам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» упродовж дня українські захисники відбили 6 атак російських терористичних військ, знищили 6 танків, 22 БТРи та іншу техніку і зброю. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОТУ «Схід».
Як зазначається, українські воїни знищили:
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер