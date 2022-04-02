Ще небезпечно: про повернення людей до звільнених міст на Київщині мова не йде

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 115

Голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба закликав мешканців звільнених населених пунктів області зачекати з повернення додому, осікльки це небезпечно поки. Про це він зазначив у своєму Telegram-каналі.

- Все більше населених пунктів звільняють від рашистів в Київській області. Дякую за це Збройним силам України. А наше завдання, місцевої влади – максимально швидко підготувати звільнені території до поверенення людей та відновлення повноцінного життя в нашому регіоні. Наразі в області з 69 громад від орків постраждадло 35. Мова йде про руйнування інфрастукрутри, - підкреслив Кулеба у своєму відеозверенні.

Він наголосив, що йдеться про необхідність відновити критичну інфрастуктуру, газо-, водо- електропостачання та мобільний зв’язок.

- Хочу наголосити, що будь-які роботи можливі виключно після повної зачистки звільненої території військовослужбовцями та розмінування доріг, мостів та інших інфрастукруних об’єктів, - сказав Кулеба.

Тому, за його словами, про повернення людей до своїх міст наразі мова не йде.