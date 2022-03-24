Верещук сподівається, що військових з острова Зміїний вдасться обміняти на полонених росіян

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 99

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила сподівання щодо обміну найближчим часом українських військових, захоплених у полон на острові Зміїний. Про це вона сказала в інтерв'ю Суспільному.

- Тут є моряки, ми врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей, - зазначила Верещук, уточнивши, що російських моряків урятували, коли вони тонули у Чорному морі.

За її словами, російська сторона виявила бажання забрати своїх моряків.

- І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але річ у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон, - сказала віцепрем'єр.

Вона також повідомила про звернення до неї уповноваженої з прав людини у рф Тетяни Москалькової щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка, водія на водія тощо.

- Я кажу: добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми, - зауважила Верещук.