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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Влада Риги зобов'язала посольство рф повісити табличку «вулиця Незалежності України»

Сьогодні, 04:31 Переглядів: 95

 

В іншому випадку накладуть штраф

Посольство росії в Латвії повинне протягом трьох місяців замінити на своїй будівлі табличку з назвою вулиці, яка тепер називається «Незалежності України». Про це повідомляє LSM.

У Ризькій думі заявили, що рішення про зміну адреси стосується трьох будівель, включаючи посольство. Відповідне повідомлення до дипустанови надіслано поштою.

Протягом трьох місяців від дня набуття чинності рішенням про перейменування вулиці власники будівель мусять розмістити нові таблички на будівлях. Якщо цього не буде зроблено, поліція може оштрафувати їх на суму від 10 до 150 євро.

У березні влада столиці Латвії ухвалила перейменувати частину вулиці Антоніяс, де розміщено посольство росії, на вулицю Незалежності України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна перейменування
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