На Дніпропетровщині ворожі війська знищили залізничну стацію, загинула людина

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок ракетних ударів знищено залізничну станцію, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина», - йдеться у дописі.
За даними ДСНС Дніпропетровської області, в результаті обстрілу з колій зійшло 15 вантажних вагонів. Сильно пошкоджено залізничне полотно, колії та контактна мережа.
На даний час рух через станцію Павлоград-2 зупинено на невизначений термін.
На місці працюють рятувальники.