На Дніпропетровщині ворожі війська знищили залізничну стацію, загинула людина

Сьогодні, 20:54 Переглядів: 0

На даний час рух через станцію Павлоград-2 зупинено на невизначений термін.





У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок ракетних ударів знищено залізничну станцію, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина», - йдеться у дописі.

За даними ДСНС Дніпропетровської області, в результаті обстрілу з колій зійшло 15 вантажних вагонів. Сильно пошкоджено залізничне полотно, колії та контактна мережа.

На даний час рух через станцію Павлоград-2 зупинено на невизначений термін.

На місці працюють рятувальники.



