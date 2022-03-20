РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших

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Рада нацбезпеки та оборони призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з російською федерацією: «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо». Про це стало відомо зі звернення президента Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що враховуючи повномасштабне вторгнення Росії, РНБО прийняла рішення призупинити будь-яку діяльність на території України низки партій, які мають зв’язки з країною-агресором.