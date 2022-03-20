РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших

Чорнобаївка увійде в історію воєн
Рада нацбезпеки та оборони призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з російською федерацією: «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо». Про це стало відомо зі звернення президента Володимира Зеленського.
Президент повідомив, що враховуючи повномасштабне вторгнення Росії, РНБО прийняла рішення призупинити будь-яку діяльність на території України низки партій, які мають зв’язки з країною-агресором.
- Швейцарія підтримала санкції проти Росії, які застосував Європейський Союз. Також до них направлено прохання, щоб усі швейцарські компанії, які ще не полишили російський ринок, зробили це негайно. Щоб не віддавали жодного долара, франка чи євро російській військовій машині на вбивства наших людей. Щоб усі винні у війні проти України не могли насолоджуватись життям у Швейцарії, нерухомістю у Швейцарії, банками у Швейцарії.
- Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90 відсотків. Місцями передова просто завалена трупами російських солдат.
- В суботу працювали вісім гуманітарних коридорів. Вдалося врятувати 6 тисяч 623 людини.
- Через обстріли окупантів не вдалося забрати людей з Бородянки Київської області. З Бервиці, Бучі, Богданівки евакуювали українців до Броварів. З Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька і Рубіжного Луганської області забирали людей до Бахмута.
- Вдалося виїхати і більш ніж 4 тисячам маріупольців у Запоріжжя. На жаль, не вдалося доставити гуманітарний вантаж у міста Херсонської області. Російські війська заблокували рух нашої колони.
- Підписано указ про відзначення державними нагородами України ста шістдесяти одного захисника. Із них 40 – посмертно. І указ про присвоєння звання Герой України 12-ти військовослужбовцям. 8-ми з них – посмертно. Також нагороджено бійців КОРДу.