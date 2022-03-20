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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У кремлі незадоволені, що немає навіть умовної картинки «Херсонської народної республіки»

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 1

 

Відповідальний за це начальник отримав догану

Начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення «Херсонської народної республіки». Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової «картинки». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними штабу, комендатура російського міста Бєлгород проводить розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, але через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому. 

Загалом, окупанти зазнають значних втрат, морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій, кажуть у штабі.

Каральні підрозділи «Росгвардії», що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомляв, що окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої обласної ради і пропонують співпрацювати та провести «референдум» про створення «Херсонської народної республіки». Натомість депутати Херсонської обласної ради на екстреному засіданні ухвалили звернення про те, що «Херсонщина — це Україна» і жодної псевдореспубліки на території області не буде.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Херсон
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