Загарбники поплатились розбитою технікою та піхотою за спробу прорвати оборону ОТУ «Схід»

Сьогодні, 03:29 Переглядів: 162

Російські загарбники спробували прорвати оборону українських військ в районі відповідальності ОТУ «Схід» та втратили 8 танків, 11 БМП і майже взвод піхоти. Про це у Фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угрупування «Схід».

- Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» одразу на декількох напрямках. В результаті знищено 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти ворога, – йдеться у повідомленні.



