ЗСУ ліквідували командира російського полку, що воював під Іловайськом у 2014-му

Сьогодні, 01:00 Переглядів: 94

ЗСУ ліквідували командира полку Повітряно-десантних військ РФ Сергія Сухарева, а також його заступника.

Про це повідомив полковник ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан.

- Цей тип – та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом, – додав він. – Є справедливість на світі. І цей справедливий суд сьогодні звершили українські захисники, - написав Штефан.

Згодом полковник повідомив про загибель ще одного окупанта – заступника командира 331-го костромського полку ПДВ майор Сергія Крилова.