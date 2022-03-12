Зеленський озвучив кількість загиблих військових за час вторгнення росії

Зазначимо, що раніше українська влада визнавала втрати серед українських захисників, але точну кількість не називала
Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових на повномасштабній війні росії проти України - до 1300 людей. Про це він заявив сьогодні під час спілкування з пресою.
Президент також додав, що Україна наразі взяла в полон приблизно 600-700 російських військових.
Зазначимо, що раніше українська влада визнавала втрати серед українських захисників, але точну кількість не називала.