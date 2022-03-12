Зеленський озвучив кількість загиблих військових за час вторгнення росії

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 374

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових на повномасштабній війні росії проти України - до 1300 людей. Про це він заявив сьогодні під час спілкування з пресою.

- У нас загинули орієнтовно 1300 військових людей, а у росії - більше як 12 000. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 000 загинули. Це не моє бачення світу, - заявив Зеленський. - Більшість з них в цілому не знають, куди вони приїхали. Розповідають про якийсь фашизм. Але потім розуміють, що це вони поводять себе як нацисти. І я не знаю, як вони (полонені - ред.) будуть повертатися додому. Їхнє бачення вже змінилося... Але всі ті, які зайшли сюди і отримують задоволення від вбивств — вони не підуть своїми ногами. Їх вивезуть звідси!

Президент також додав, що Україна наразі взяла в полон приблизно 600-700 російських військових.

Зазначимо, що раніше українська влада визнавала втрати серед українських захисників, але точну кількість не називала.