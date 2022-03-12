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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Зеленський озвучив кількість загиблих військових за час вторгнення росії

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 374

 

Зазначимо, що раніше українська влада визнавала втрати серед українських захисників, але точну кількість не називала

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових на повномасштабній війні росії проти України - до 1300 людей. Про це він заявив сьогодні під час спілкування з пресою. 

- У нас загинули орієнтовно 1300 військових людей, а у росії - більше як 12 000. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 000 загинули. Це не моє бачення світу, - заявив Зеленський. - Більшість з них в цілому не знають, куди вони приїхали. Розповідають про якийсь фашизм. Але потім розуміють, що це вони поводять себе як нацисти. І я не знаю, як вони (полонені - ред.) будуть повертатися додому. Їхнє бачення вже змінилося... Але всі ті, які зайшли сюди і отримують задоволення від вбивств — вони не підуть своїми ногами. Їх вивезуть звідси! 

Президент також додав, що Україна наразі взяла в полон приблизно 600-700 російських військових. 

Зазначимо, що раніше українська влада визнавала втрати серед українських захисників, але точну кількість не називала.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна загиблі в АТО
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