Депутата «Слуги народу» затримали на блокпосту - УП

Не треба було знімати блокпост
Депутата фракції «Слуга народу» Олександра Куницького затримали на одному з блокпостів, пише інтернет-видання «Українська правда».
- За даними «УП», Куницького затримали, тому що він знімав на камеру блокпост, що зараз заборонено. Де саме затримали депутата, наразі невідомо, - пише видання.
Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич розмістив у Facebook фото затриманого й написав: «Найкращий день».
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