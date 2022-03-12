Депутата «Слуги народу» затримали на блокпосту - УП

Сьогодні, 01:17 Переглядів: 0

Не треба було знімати блокпост

Депутата фракції «Слуга народу» Олександра Куницького затримали на одному з блокпостів, пише інтернет-видання «Українська правда». - За даними «УП», Куницького затримали, тому що він знімав на камеру блокпост, що зараз заборонено. Де саме затримали депутата, наразі невідомо, - пише видання. Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич розмістив у Facebook фото затриманого й написав: «Найкращий день».

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