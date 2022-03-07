У Запорізькій області кадирівці на танку обстріляли та переїхали авто «Укрпошти»

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На місці загинули чоловік та жінка, які розвозили пенсії та пошту

У суботу, 5 березня, в Запорізькій області російські військові-кадирівці на танку обстріляли та переїхали автомобіль «Укрпошти». Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. На місці загинули чоловік та жінка.

Співробітники «Укрпошти» развозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього.

Вчора, 6 березня, колеги з «Укрпошти» спробували забрати загиблих колег, оскільки мали надію, що хтось вижив. Але, прибувши на місце трагедії, вони встигли тільки сфотографувати місце події, бо почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя. Розбита машина з тілами загиблих залишилася стояти у полі.

За словами працівників «Укрпошти», це були військові-кадирівці. У зв’язку з проведенням бойових дій у цій місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих на даний час неможлива.

Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації звернулося до кожного громадянина міста та області:

Якщо ми сьогодні не відреагуємо на звірячі дії загарбника, то завтра вони зроблять те саме з вами та вашою сім’єю. Отже, просимо вас вже сьогодні, беріть зброю, копайте окопи, укріплюйте свої домівки і гуртуйтеся проти агресора.