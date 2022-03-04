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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Знищили ворожий СУ-25 разом з пілотом: загалом збили 37 літаків і 37 гелікоптерів

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 581

 

Так тримати! Українські соколи розчищають українське небо 

Збройні сили України від початку масштабного наступу Росії вже збили 37 літаків і 37 гелікоптерів російської армії, повідомив 4 березня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, 4 березня був збитий черговий російський СУ-25 разом із пілотом.

 

Російська сторона ці дані поки не коментувала. У Міністерстві оборони Росії раніше заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста, попри численні свідчення очевидців, фото- і відеодані. Спочатку там також заперечували загибель російських військових.

Міністерство оборони Росії 2 березня вперше оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. У Міноборони РФ визнали загибель 498 російських військових і поранення 1597.

За даними Генштабу Збройних сил України, втрати російських військ станом на ранок 4 березня складають 9166 осіб вбитими і пораненими.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти літак
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