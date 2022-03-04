У Миколаєві затопили флагман українського флоту «Гетьман Сагайдачний»

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Корабель був небоєздатним, з демонтованою зброєю і стояв у порту на ремонті

Флагман Військово-морських сил ЗСУ фрегат «Гетьман Сагайдачний» затопили в Миколаєві. Фото напівзатопленого корабля в доку опублікував один із телеграм-каналів. Цією ж світлиною поділився директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, який тривалий час опікується темою розвитку ВМС.

- От і вирішилася проблема ремонту флагмана ВМСУ «Гетьман Сагайдачний»… Хочеться дуже багато всього сказати про наш флот. Але вже після війни, – написав він у твітері.

Корабель перебував на ремонті в Миколаєві.

- Це сталося ще у перший день війни, 24 лютого. Корабель був небоєздатним, з демонтованою зброєю та стояв у порту на ремонті. Після перемоги піднімемо, - нардеп розповів Олексій Гончаренко.