Українці знищили в Куйбишевому 245 одиниць техніки противника, особовий склад та 30 вертольотів

Це була стратегічна база окупантів
Українські війська за два дні знищили в Куйбишевому близько 245 одиниць російської техніки, особовий склад противника, величезні обсяги палива та 30 вертольотів, повідомив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.
Стосовно пошкодження житлових будинків він підтвердив інформацію про те, що кілька снарядів влучили в першу лінію, але жертв, за словами голови ОВА, немає.
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