Українці знищили в Куйбишевому 245 одиниць техніки противника, особовий склад та 30 вертольотів

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Українські війська за два дні знищили в Куйбишевому близько 245 одиниць російської техніки, особовий склад противника, величезні обсяги палива та 30 вертольотів, повідомив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.

- За два дні відпрацювання аеродрому та військової бази біля Херсона в Куйбишевому вдалося знищити близько 245 одиниць техніки противника, а також особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів. Це була стратегічна база окупантів. Дякуємо Херсону за допомогу, - написав Кім у своєму Телеграм-каналі.

Стосовно пошкодження житлових будинків він підтвердив інформацію про те, що кілька снарядів влучили в першу лінію, але жертв, за словами голови ОВА, немає.

- Сьогодні ми цілий день ганялися за колонами ворогів і наздогнали. Одна колона із села Піски, друга недалеко від Баштанки. Зараз там ними займаються мисливці, - додав Кім.