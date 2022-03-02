Де кременчужанам ховатися у власних квартирах

Сьогодні, 03:15 Переглядів: 766

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Що також обов'язково слід зробити:

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про найбезпечніші місця у вашій домівці:

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