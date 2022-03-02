Де кременчужанам ховатися у власних квартирах
Сьогодні, 03:15
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Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про найбезпечніші місця у вашій домівці:
- Місце за двома глухими стінами (перша бере на себе удар, друга – блокує уламки);
- Приміщення без вікон (ванна, якщо у ній немає газового обладнання).
Що також обов'язково слід зробити:
- двері зі скляними вставками потрібно зняти з петель, покласти на підлогу та накрити ковдрою;
- вікна потрібно щільно зачинити (не залишати навіть на провітрювання) та заклеїти плівкою.
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