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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ймовірність нападу військ Лукашенка на Україну залишається високою

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 475

 

Незважаючи на заяви Лукашенка щодо дотримання нейтралітету, цей ризик буде стабільно високим

Залишається високою ймовірність вторгнення білоруських військ на територію Україну. Про це повідомили у Центрі оборонних стратегій.

- На даний час участь Білорусі у війні проти України складалась із надання території для вторгнення військ РФ та здійснення ракетних обстрілів і ударів авіації по українських містах та інфраструктурі. Незважаючи на заяви Лукашенка щодо дотримання нейтралітету, цей ризик буде стабільно високим з огляду на повну залежність диктатора від рішень Кремля та відсутність будь-яких успіхів військ агресора, - йдеться у повідомленні.

Стосовно першого раунду українсько-російських перемовин аналітики зазначають наступне: одним із наслідків проведення перемовин між Україною та РФ щодо припинення військової агресії Кремлем було завдання ракетного удару по Києву через хвилини після завершення зустрічі.

Про інші результати у дипломатичному вимірі стане відомо згодом, після формування та доведення до РФ української позиції.

Сподіваємось, що це відбудеться з підсиленням практичної допомоги стратегічними партнерами. Враховуючи негативний досвід Мінських домовленостей, основним ефективним інструментом перемовин з РФ залишаються ЗС України, наголосили в ЦОС.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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