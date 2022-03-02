Ймовірність нападу військ Лукашенка на Україну залишається високою

Залишається високою ймовірність вторгнення білоруських військ на територію Україну. Про це повідомили у Центрі оборонних стратегій.
Стосовно першого раунду українсько-російських перемовин аналітики зазначають наступне: одним із наслідків проведення перемовин між Україною та РФ щодо припинення військової агресії Кремлем було завдання ракетного удару по Києву через хвилини після завершення зустрічі.
Про інші результати у дипломатичному вимірі стане відомо згодом, після формування та доведення до РФ української позиції.
Сподіваємось, що це відбудеться з підсиленням практичної допомоги стратегічними партнерами. Враховуючи негативний досвід Мінських домовленостей, основним ефективним інструментом перемовин з РФ залишаються ЗС України, наголосили в ЦОС.
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