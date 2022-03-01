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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

В Охтирці на Сумщині під «Градами» загинуло понад 70 українських військових

Сьогодні, 07:57 Переглядів: 362

 

Є загиблі серед мирного населення, люди опинилися під завалами після обстрілів російськими «Градами» (на фото). Суми, Конотоп, Лебедин у облозі

У Охтирці (Сумська область) внаслідок обстрілу ворожими «Градами» загинули понад 70 військових, є жертви серед мирних мешканців. Про це повідомив у фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. 

Відео руйнувань виклала у фейсбуці - Алла Кіт.



- Був дуже потужний обстріл ворожими градами військової частини в Охтирці, військова частина, на жаль, повністю зруйнована. Більше 70 загиблих військовослужбовців, є загиблі серед мирних мешканців. Зараз іде розбирання завалів, під ними можуть бути ще загиблі військовослужбовці, – сказав голова Сумської ОВА.


 За його словами, станом на ніч 1 березня на півночі області ситуація більш–менш стабільна, але в облозі ворога Суми, Конотоп, Лебедин.

Шостка і Глухів почали активно встановлювати блокпости, захисні споруди. Спочатку Шостка виставила їх навколо міста, тепер уже навколо всієї Шосткинської тергромади, навіть далі, ситуацію контролюють. Траса Кіпті – Бачевськ надалі під контролем ворожої армії. Стосовно Конотопа – ведуться гуманітарні місії з видачі продуктів, ліків.

Суми в облозі, але вйськові відбивають ворожі блокпости, прориваються деякі групи. Було знищено не один десяток одиниць техніки ворога: група з десяти людей, озброєних автоматами змогла захопити і БТР, і систему залпового вогню, танк і бензовоз. Місцеві мешканці застосовують коктейлі Молотова, знищують ворожу техніку.

Місто Лебедин в облозі, але там є військові, тероборона.

- Ми сподіваємося, невдовзі вдасться зробити з’єднання наших міст між собою, – зауважив Живицький.

В області з’явився перший «Байрактар», який вже має перемоги, очкують ще, а також інше озброєння та засоби захисту.

Російські солдати мародерствують на Сумщині – так вони собі добувають їжу.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: 5 канал Джерело відео: фейсбук
Теги: війна Путин против украинского народа
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