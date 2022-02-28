Під Каховкою українські роми вкрали у російських окупантів БМП

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Українці продовжують давати відсіч загарбникам – роми на Херсонщині вкрали БМП у росіян за попомогою трактора.

- Херсонщина «жжот». У селі Любимівка цигани вкрали танк. Ще раз. Цигани. Танк. Вкрали. У росіян, - пишуть місцеві у соцмережах.