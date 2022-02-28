Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Сьогодні, 01:18 Переглядів: 220

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Сьогодні Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати: