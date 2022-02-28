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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Сьогодні, 01:18 Переглядів: 220

 

Ви нам за все відповідати будете!

Сьогодні Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

  1. Пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
  2. Поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
  3. Факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
  4. Факти захоплення/пограбування вашого майна;
  5. Факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
  6. Факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
  7. Використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
  8. Використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна суд
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