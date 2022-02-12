Двоє дітей постраждали від нападів собак у Кременчуці

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 681

11 лютого до дитячої лікарні з батьками звернулися двоє дітей, яких покусали собаки в нагірній частині міста. Про це повідомляє телеграм-канал Труха Кременчук.

В одному випадку постраждав 10-річний хлопчик. У нього діагностували укушені садна колінного суглобу. Його оглянули лікарі та надали медичну допомогу. Дитину відпустили додому. Хлопчика покусав безпритульний сірий собака біля автостоянки по пров. Героїв Бреста, 79.

У другому випадку біля тієї ж автостоянки рудий собака напав на 9-річного хлопчика. У нього діагностували укушені садна, підшкірна гематома лівої гомілки. Стан задовільний. Після огляду лікарем дитину відпустили додому.