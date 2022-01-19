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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині двоє водіїв скоїли ДТП і втекли з місць аварій

Сьогодні, 10:39 Переглядів: 160

 

Обох керманичів встановили поліцейські

На Полтавщині двоє водіїв скоїли ДТП і втекли з місць аварій. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.

Мова йде про дві дорожньо-транспортні події з травмованими велосипедистом та пішоходом, що сталися 14 та 15 січня у Миргородському районі області. Обидва керманичі, які збили людей, зникли з місця події одразу після ДТП.

Так, ввечері 14 січня у Миргороді (на перехресті вулиць Гоголя та Данила) постраждала 65-річна жінка-пішохід, її госпіталізували до Миргородської лікарні. Автомобіль Peugeot Partner, який на неї наїхав, поліцейські виявили на одній із вулиць Миргорода. Знайти водія інспекторам сектору реагування патрульної поліції допомогла інформація від юнаків, які стали очевидцями втечі чоловіка.

Інша ДТП сталася у Лохвиці ввечері 15 січня на вулиці Сенчанській. Автомобіль тяжко травмував 66-річного велосипедиста (його ушпиталили до центральної районної лікарні) та поїхав у невідомому напрямку. На місці аварії поліцейські знайшли елемент кузова автомобіля Toyota. Особу водія встановили поліцейські офіцери Лохвицької тергромади завдяки інформації, здобутій під час спілкування з місцевими жителями.

У кримінальних провадженнях, відкритих за фактами двох ДТП, призначили ряд судових експертиз. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП пішохід велосипедист Лохвиця Миргород
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