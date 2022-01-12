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Надзвичайні новини

На Полтавщині староста села врятував рибалку, який провалився під лід

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 87

 

Крики рибалки почули місцеві

12 січня о 7.44 на річці Ворскла в селі Затурине Полтавського району рибалка під лід. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Крики 70-річного чоловіка про допомогу почули два місцевих жителя та староста села, які за допомогою підручних засобів витягли постраждалого на берег.

Рятувальники до приїзду швидкої медичної допомоги зняли мокрий одяг з рибалки, одягнули в сухе та посадили грітися у автомобіль. Також, надзвичайники витягли з річки особисті речі постраждалого. Чоловіка з переохолодженням доставили до лікарні Полтави.

Для надання допомоги залучалися 4 чоловіки особового складу ДСНС та 1 одиниця техніки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рятувальники крига
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