На Полтавщині староста села врятував рибалку, який провалився під лід

12 січня о 7.44 на річці Ворскла в селі Затурине Полтавського району рибалка під лід. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Крики 70-річного чоловіка про допомогу почули два місцевих жителя та староста села, які за допомогою підручних засобів витягли постраждалого на берег.
Рятувальники до приїзду швидкої медичної допомоги зняли мокрий одяг з рибалки, одягнули в сухе та посадили грітися у автомобіль. Також, надзвичайники витягли з річки особисті речі постраждалого. Чоловіка з переохолодженням доставили до лікарні Полтави.
Для надання допомоги залучалися 4 чоловіки особового складу ДСНС та 1 одиниця техніки.
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