На Полтавщині жінка потрапила під колеса легковика

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Вона у лікарні

11 січня, близько 17.00, в Миргороді на вулиці Гоголя сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 33-річний водій Skoda Octavia збив 39-річну пішоходку. Жінка в лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження потерпілому) Кримінального кодексу України.