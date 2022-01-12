На Полтавщині жінка потрапила під колеса легковика

11 січня, близько 17.00, в Миргороді на вулиці Гоголя сталася ДТП.
Як повідомили у пресслужбі поліції, 33-річний водій Skoda Octavia збив 39-річну пішоходку. Жінка в лікарні.
Відомості про подію внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження потерпілому) Кримінального кодексу України.
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