На Молодіжному сталася жорстка ДТП

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На місці поліція

7 січня, близько 12.30, на проспекті Лесі Українки, в районі «Аврори» сталася ДТП.

Як повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug, Audi зіткнулася з Mercedes.

Усі учасники пригоди живі. На місці працює поліція.