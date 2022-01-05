Купив в інтернеті: кременчужанин ганяв містом з підробленими документами

4 січня, близько 14.00 інспектори роти тактико-оперативного реагування зупинили ВАЗ 21099 за порушення правил дорожнього руху.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, під час перевірки документів ТОРівці помітили ознаки підробки у водійському посвідченні 35-річного керманича. Сам же чоловік повідомив патрульним, що придбав цей документ в інтернеті, оскільки його справжнє посвідчення вилучили ще у 2017 році за нетверезе керування.
На місце події поліцейські викликали слідчих, які нададуть подальшу правову кваліфікацію та встановлять усі обставини події.
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