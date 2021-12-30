Під Полтавою у ДТП постраждали жінка і двоє дітей

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29 грудня, близько 11.20, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу повороту до села Ковалівка, сталася ДТП із травмованими.

Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнулися Volvo, під керуванням 46-річного водія, та Skoda Fabia, якою керував 41-річний водій.

Унаслідок ДТП пасажири Skoda Fabia, серед яких 36-річна жінка та двоє дітей - 15-річна і 5-річна. Всіх їх госпіталізували з травмами.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.