1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі на смерть збили пішохода

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 775 Коментарів: 3

 

Пригода сталася вночі

30 грудня, близько 2.00, на автодорозі «Полтава – Олександрія», у селі Чечелеве Кременчуцького району сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 51-річний водій Subaru Legacy збив 63-річного пішохода, який від отриманих ттравм загинув на місці.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 3

5
kremges-soda:
Сьогодні, 10:21

Какие очень важные дела были на неосвещенной заснеженной проезжей части в два часа ночи у 63-летнего пешехода


2 3
4 034
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:10

Цитата: kremges-soda
в два часа ночи
надо всех давить, кто в 2 часа ночи ходит


0 1
5
kremges-soda:
Сьогодні, 12:15

Цитата: zzzzzz

Цитата: kremges-soda
в два часа ночи
надо всех давить, кто в 2 часа ночи ходит

Почему?


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх