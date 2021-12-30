У Кременчуцькому районі на смерть збили пішохода

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 775 Коментарів: 3

30 грудня, близько 2.00, на автодорозі «Полтава – Олександрія», у селі Чечелеве Кременчуцького району сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 51-річний водій Subaru Legacy збив 63-річного пішохода, який від отриманих ттравм загинув на місці.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.