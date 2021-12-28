П'яний кременчужанин на Land Cruiser топив по місту 112 км/год і намагався відкупитись від копів

Нещодавно за порушення швидкісного режиму патрульні зупинили Toyota Land Cruiser, водій якого рухався зі швидкістю 112 км/год.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки сп'яніння. Проходити огляд на вміст алкоголю чоловік відмовився. Натомість почав пропонувати патрульним відкупитися.
Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу та склали на водія відповідні адміністративні матеріали.
Нагадуємо, що згідно зі ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ передбачене покарання у вигляді штрафу від 8 500 грн до 12 750 грн або до 4 років обмеження волі, або позбавлення волі на той самий строк.
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