П'яний кременчужанин на Land Cruiser топив по місту 112 км/год і намагався відкупитись від копів

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 1 502 Коментарів: 1

Ті склали на нього протокол

Нещодавно за порушення швидкісного режиму патрульні зупинили Toyota Land Cruiser, водій якого рухався зі швидкістю 112 км/год.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки сп'яніння. Проходити огляд на вміст алкоголю чоловік відмовився. Натомість почав пропонувати патрульним відкупитися.

Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу та склали на водія відповідні адміністративні матеріали.

Нагадуємо, що згідно зі ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ передбачене покарання у вигляді штрафу від 8 500 грн до 12 750 грн або до 4 років обмеження волі, або позбавлення волі на той самий строк.