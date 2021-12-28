28 грудня близько 16.30 на вул. Київській сталася ДТП. Про це повідомляють очевидці.
Зіткнулися три легковика. На місці працюють патрульні.
Очевидці повідомляють, що дорога по Київській не розчищена.
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Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водій ЗАЗ Lanos не дотримався безпечної дистанції, не врахував погодні умови та в'їхав у ЗАЗ Sens, який за інерцією стукнув Mitsubishi Outlander.
У результаті ДТП автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
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