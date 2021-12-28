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Надзвичайні новини

На Київській сталася потрійна ДТП (доповнено)

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 2 057 Коментарів: 1

 

Дорога не розчищена

28 грудня близько 16.30 на вул. Київській сталася ДТП. Про це повідомляють очевидці.

Зіткнулися три легковика. На місці працюють патрульні.

 

Очевидці повідомляють, що дорога по Київській не розчищена.

Через сильний снігопад посипальна техніка у Кременчуці працюватиме цілодобово

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водій ЗАЗ Lanos не дотримався безпечної дистанції, не врахував погодні умови та в'їхав у ЗАЗ Sens, який за інерцією стукнув Mitsubishi Outlander.

У результаті ДТП автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

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Автор: Руслана Горгола Відео: Юлія Волинська
Теги: снігопад ДТП
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Коментарі: 1

168
ЯмЩик:
Сьогодні, 18:44

нормальная дорога. Наверно олень забыл лысую летнюю резину поменять на зимнюю)))


3 7

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