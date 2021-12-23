У Кременчуці розшукують 21-річного Антона Томила

Поліція Кременчука розшукує 21-річного Антона Томила. Він вже кілька днів не виходить на зв'язок з рідними та друзями, чого раніше не траплялося, місце його знаходження невідоме. Із заявою до поліції звернувся батько хлопця.
Антон раніше навчався у ЗОШ №22 (нині – Кременчуцька гімназія №22), а зараз є студентом КрНУ ім. Остроградського.
Слідчо-оперативна група проводить розшукові заходи. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування зниклого хлопця, повідомте її за телефоном +380 (98) 189 99 44 або 102.
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