На Полтавщині поліція вилучила 120 одиниць зброї, 3 кг вибухівки та 3,5 тисячі набоїв

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 131

За даними Управління карного розшуку Главку поліції області, за 11 місяців цього року з незаконного обігу вилучили 87 пістолетів, 11 обрізів мисливських рушниць, 9 штук автоматичної зброї та 5 – саморобної вогнепальної зброї.

Окрім цього, правоохоронці вилучили понад 3 760 набоїв різного калібру, 36 гранат, більш як 3 кілограми вибухівки, а також понад пів сотні зразків холодної зброї.

За цими фактами незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами у 2021 році відкрили 116 кримінальних проваджень, у яких 108 осіб отримали підозри у скоєнні злочинів. На розгляд судів слідчі, за погодженням з прокуратурою, скерували більше сотні обвинувальних актів.

Довідково. Стаття 263 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зокрема, за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу кримінальний закон (частина 1 статті 263) передбачає від трьох до семи років позбавленням волі.

За незаконне носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу частина 2 згаданої статті передбачає від 17 до 68 тисяч гривень або від 120 до 240 годин громадських робіт, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або до трьох років позбавлення волі.

Водночас правова норма (частина 3 статті 263) передбачає, що людина, яка вчинила злочин (передбачений частинами 1 або 2 цієї статті), може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.