На Полтавщині 9-річного хлопчика «викрала» біля школи невідома жінка: бабуся викликала копів

20 грудня близько 9.00 до поліції звернулася мешканка села Вишняки Лубенського району та розповіла, що біля місцевої школи невідома жінка забрала її 9-річного онука та поїхала автомобілем у невідомому напрямку. Про це сповістив Лубенський районний відділ поліції.
За дорученням керівництва ГУНП Полтавщини, на пошуки дитини відправили весь особовий склад поліції області, а також надали орієнтування колегам із сусідніх областей.
Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій дитину вдалося знайти менше, ніж за годину, в Київській області. Хлопчик знаходився в легковому автомобілі, який рухався автодорогою Київ-Харків у бік столиці. Як з’ясувалося, в салоні авто він перебував зі своєю матір’ю.
Наразі обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.
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