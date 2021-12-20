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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 9-річного хлопчика «викрала» біля школи невідома жінка: бабуся викликала копів

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 2 192

 

Дитину знайшли у Київській області: хлопець їхав в автівці зі своєю матір'ю

20 грудня близько 9.00 до поліції звернулася мешканка села Вишняки Лубенського району та розповіла, що біля місцевої школи невідома жінка забрала її 9-річного онука та поїхала автомобілем у невідомому напрямку. Про це сповістив Лубенський районний відділ поліції.

За дорученням керівництва ГУНП Полтавщини, на пошуки дитини відправили весь особовий склад поліції області, а також надали орієнтування колегам із сусідніх областей.

Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій дитину вдалося знайти менше, ніж за годину, в Київській області. Хлопчик знаходився в легковому автомобілі, який рухався автодорогою Київ-Харків у бік столиці. Як з’ясувалося, в салоні авто він перебував зі своєю матір’ю.

Наразі обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: дитина розшук
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