На Полтавщині зіткнулися автобус та легковик: є постраждалий

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19 грудня близько 6.00 в селі Пізники Полтавської області (на автодорозі Чорнухи-Харків) 36-річний водій автобуса Setra, у якому не було пасажирів, зіткнувся із автомобілем Skoda Fabia.

Унаслідок аварії легковик викинуло на узбіччя дороги, а 49-річного водія Skoda Fabia з тілесними ушкодженнями ушпиталили до Лубенської ЦРЛ.

За даним фактом слідчими поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.