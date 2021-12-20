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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зіткнулися автобус та легковик: є постраждалий

Сьогодні, 11:49 Переглядів: 1 175

 

Водія Skoda Fabia ушпиталили

19 грудня близько 6.00 в селі Пізники Полтавської області (на автодорозі Чорнухи-Харків) 36-річний водій автобуса Setra, у якому не було пасажирів, зіткнувся із автомобілем Skoda Fabia.

Унаслідок аварії легковик викинуло на узбіччя дороги, а 49-річного водія Skoda Fabia з тілесними ушкодженнями ушпиталили до Лубенської ЦРЛ.

За даним фактом слідчими поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП автобус легковик травми
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