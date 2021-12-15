У центрі Кременчука підстрелили 27-річного хлопця

14 грудня, близько 21.20, до чергової частини Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення з лікарні інтенсивного лікування про надання медичної допомоги 27-річному жителю Кременчука, який отримав вогнепальне поранення.
Як повідомили у пресслужбі поліції, цього ж дня, близько 20.00, на вулиці Небесної Сотні в постраждалого чоловіка вистрелив невідомий. На даний час тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи правопорушника.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.
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