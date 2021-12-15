Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини

У центрі Кременчука підстрелили 27-річного хлопця

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 1 388

 

Якщо ви щось про це знаєте - повідомте в поліцію
*фото ілюстративне

14 грудня, близько 21.20, до чергової частини Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення з лікарні інтенсивного лікування про надання медичної допомоги 27-річному жителю Кременчука, який отримав вогнепальне поранення.

Як повідомили у пресслужбі поліції, цього ж дня, близько 20.00, на вулиці Небесної Сотні в постраждалого чоловіка вистрелив невідомий. На даний час тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи правопорушника.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни, якщо ви були свідком події або у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук підозрюваного у скоєнні злочину, просимо надати її до Кременчуцького райуправління поліції (адреса: вул. 29 вересня, 6) або за номерами: (0536) 767302, 0987392630.
2
Автор: Руслана Горгола
Теги: стрілянина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх