У центрі Кременчука підстрелили 27-річного хлопця

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Якщо ви щось про це знаєте - повідомте в поліцію *фото ілюстративне

14 грудня, близько 21.20, до чергової частини Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення з лікарні інтенсивного лікування про надання медичної допомоги 27-річному жителю Кременчука, який отримав вогнепальне поранення.

Як повідомили у пресслужбі поліції, цього ж дня, близько 20.00, на вулиці Небесної Сотні в постраждалого чоловіка вистрелив невідомий. На даний час тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи правопорушника.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни, якщо ви були свідком події або у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук підозрюваного у скоєнні злочину, просимо надати її до Кременчуцького райуправління поліції (адреса: вул. 29 вересня, 6) або за номерами: (0536) 767302, 0987392630.