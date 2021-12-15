Вчора пішохід загинув під колесами ВАЗа

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14 грудня, близько 17.00, на автодорозі між селами Березова Рудка та Крячківка Лубенського району сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, водій ВАЗа збив пішохода. Той отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Яка встановлює обставини та причини ДТП, а також особу загиблого.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.