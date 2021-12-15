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Надзвичайні новини, Полтавщина

Вчора пішохід загинув під колесами ВАЗа

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 304

 

Поліція встановлює обставини та особу загиблого

14 грудня, близько 17.00, на автодорозі між селами Березова Рудка та Крячківка Лубенського району сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, водій ВАЗа збив пішохода. Той отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Яка встановлює обставини та причини ДТП, а також особу загиблого.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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